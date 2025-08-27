Madre e hija heridas durante ataque armado en Ciudad Constitución

La noche del martes, un ataque armado ocurrido en la colonia Olímpica de Ciudad Constitución, municipio de Comondú, dejó gravemente heridas a una madre e hija. De acuerdo con los reportes preliminares, sujetos armados dispararon frente a un domicilio ubicado en las calles Adolfo López Mateos y Esgrima, lo que generó pánico entre los vecinos.

Las víctimas fueron alcanzadas por las balas. La mujer de 27 años presentó lesiones en piernas y cadera, mientras que la menor de 5 años sufrió una herida en el pecho. Ambas fueron trasladadas de urgencia al hospital del Imss Bienestar, en donde permanecen bajo atención médica especializada.

El hecho violento se registró alrededor de las 9:30 de la noche y provocó una amplia movilización en la zona. Elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, con apoyo del Ejército Mexicano, desplegaron un operativo para asegurar el área y recabar indicios.

La zona del ataque fue acordonada en su totalidad mientras se realizaban las primeras investigaciones. Vecinos señalaron que la detonación de las balas provocó temor generalizado entre quienes se encontraban en las inmediaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni se han dado a conocer datos de los posibles responsables. El caso quedó bajo investigación para esclarecer el móvil de esta agresión.

En Comondú, la presencia de fuerzas de seguridad continuará reforzada durante las próximas horas con patrullajes preventivos. La Fiscalía estatal se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

La situación de las dos víctimas se reporta como delicada. La madre e hija heridas permanecerán hospitalizadas mientras se evalúa la evolución de su estado de salud tras el ataque.