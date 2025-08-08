Madre de joven desaparecido en Los Cabos clama por su localización

Jesús Ramón Favela Astorga, de 18 años, permanece desaparecido desde hace más de tres meses en el municipio de Los Cabos. Su madre, Cinthia Favela, pide apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero y suplica a sus captores que lo liberen.

En un video difundido en redes sociales, la madre del joven, originaria de El Fuerte, Sinaloa, explicó que él viajó a Cabo San Lucas para trabajar, salir adelante y cumplir sus sueños. Sin embargo, desde el 24 de abril no se sabe nada de él.

“Ya metí denuncia, ya lo he buscado, ya le he pedido mucho a mi Dios que lo liberen, por eso por este medio pero que llegue a ojos y oídos de las personas que lo tienen y me liberen a mi niño, él no debe nada, el es bueno, el solo fue a luchar por su vida, para cumplir su sueños”, expresó Cinthia Favela, madre de Jesús Ramón.

La madre señaló que, hasta el momento, no ha recibido respuesta positiva de las autoridades, a pesar de haber denunciado formalmente la desaparición.

Colectivos de búsqueda informaron que Jesús Ramón desapareció junto con Jesús Josué Favela y Jesús José Bojórquez. Los tres viajaban en un automóvil hacia Migriño, donde trabajaban en una empresa turística. Versiones apuntan a que un comando armado los interceptó y, desde entonces, se desconoce su paradero.

