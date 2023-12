Madre rompe en llanto por no poder pagar por los regalos navideños (VIDEO)

Una mujer llamada Danielle, de 32 años, se volvió viral luego de compartir con lágrimas en los ojos que no pudo permitirse comprarle a sus hijos regalos de Navidad.

La madre, a través de un video que compartió en TikTok, contó que mientras estaba en la fila para pagar los regalos, se dio cuenta de que no contaba con el dinero suficiente para hacer la compra para sus dos pequeños.

“Mientras estaba allí, pensé en recoger algunas cosas para regalos de Navidad y guardarlas (…) Hice cola para pagar cuando decidí revisar rápidamente mi aplicación bancaria”.

Relató que tras el pago de su hipoteca y algunas facturas, se dio cuenta de que no contaba con el saldo suficiente, por lo que se vio obligada a sacar los regalos de su carrito para solo llevar lo esencial.

“Decidí verificar de nuevo y cuando miré, no tenía nada allí debido a los costos de todo. Tuve que salir de la cola y colocar las cosas de vuelta en los estantes y simplemente obtener lo esencial”.

Fue cuando regresó a su automóvil cuando decidió grabar el video, a modo de empatía con otros padres que han pasado por la misma situación, sin embargo, no puedo evitar las lágrimas.

“No se trata de los juguetes, fue la gota que derramó el vaso, fue la acumulación de todo. Los costos de todo son simplemente ridículos, la gente no puede vivir adecuadamente ahora sin estar endeudada. Su hipoteca y sus facturas solo cubren su salario y luego tienes que pagar cosas como la tienda de alimentos y extras”.

La madre asegura que con su sueldo únicamente alcanza a cubrir gastos básicos, con poco margen de maniobra. La británica sabe que no es la única que ha pasado por algo así, incluso hay quienes la pasan peor, no obstante no puede evitar sentir culpa por no poder brindar a sus hijos cosas al igual que sus mismos amigos.

“Con las cosas que ves en línea, la gente puede sentir la presión y pensar: ‘No puedo hacer eso por mi hijo’. Nadie muestra la realidad de lo difícil que es y la culpa de querer brindar y sientes culpa de mamá tal como es. Cuando los niños dicen ‘Oh, mis amigos han visto a Santa’ y han hecho todas estas cosas, ¿cómo le explicas a un niño que no puedes permitirte el lujo de hacer eso?”.