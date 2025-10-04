Madre y padrastro de Nicole son vinculados a proceso

La Fiscalía General del Estado de Durango informó que un juez de control determinó vincular a proceso a Paloma N y Víctor N, madre y padrastro de Nicole, adolescente de 14 años que falleció tras someterse a una cirugía estética en una clínica privada de la capital del estado.

De acuerdo con la causa penal, ambos fueron detenidos el 28 de septiembre de 2025 y presentados ante el juez el 3 de octubre, donde se les imputaron los delitos de omisión de cuidados, falsificación de documentos y usurpación de profesión. En el caso de Víctor N, también se le atribuyó la práctica indebida del servicio médico por su participación directa en el procedimiento quirúrgico.

El juez ordenó que Paloma N y Víctor N permanezcan en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria, cuyo cierre se fijó en un plazo de tres meses. La decisión judicial se basó en los indicios presentados por el Ministerio Público, que acreditó la responsabilidad de ambos en la muerte de Nicole.

El procedimiento quirúrgico se llevó a cabo el 12 de septiembre en una clínica privada del centro de Durango, donde la menor fue intervenida para colocación de implantes mamarios y otros procedimientos estéticos. Tras la operación, Nicole presentó complicaciones médicas graves que derivaron en su fallecimiento el 20 de septiembre.

Las investigaciones revelaron que Paloma N, madre de la víctima, habría utilizado una prueba de covid-19 falsificada de 2022 para autorizar la cirugía estética, sin el consentimiento del padre biológico de la menor. Además, se detectó un intento de modificar documentos oficiales, incluyendo el acta de defunción, donde se asentó una causa de muerte distinta a la real.

La Fiscalía General del Estado de Durango no descartó que se agregue el delito de homicidio culposo, dependiendo de los resultados finales de los estudios forenses. También indicó que el padrastro podría enfrentar sanciones adicionales por ejercer actos médicos sin contar con cédula profesional.

En tanto, el padre de Nicole solicitó que se aplique todo el peso de la ley a los responsables de la muerte de su hija, mientras que la Fiscalía aseguró que continuará integrando pruebas para esclarecer los hechos y determinar las sanciones correspondientes contra Paloma N y Víctor N, ahora formalmente vinculados a proceso.