Jueves 12 de Febrero, 2026
Los Cabos

Madre chilena denuncia que fue separada de su bebé en Los Cabos

La madre chilena afirma que fue desalojada por orden judicial tras una demanda de su ex pareja y que desde entonces no ha podido ver a su bebé. Organizaciones advierten que el caso podría constituir violencia vicaria.
12 febrero, 2026
Madre denuncia que fue separada de su bebé en Los Cabos

A casi un mes de haber sido separada de su hijo, de apenas un año y cuatro meses de edad, la madre chilena Karla Escobar alzó la voz públicamente para denunciar lo que considera una vulneración a los derechos de su bebé y un proceso judicial que, asegura, ocurrió en tiempo récord en el Juzgado de lo Familiar de San José del Cabo.

De acuerdo con su testimonio, el conflicto inició el 14 de enero de 2026, cuando su expareja presentó una demanda en su contra con acusaciones de violencia y problemas mentales.

“El día 14 de enero de 2026 mi ex pareja presentó una demanda en mi contra con acusaciones de que yo soy una persona violenta y con problemas mentales. El día 15 de enero, en tiempo récord, el juez del Tribunal de Familia de San José del Cabo decidió aprobar su demanda. El día 22 fui desalojada de mi casa con la fuerza pública y, desde entonces, no he podido volver a ver a mi bebé, sin establecer ningún tipo de visitas, vulnerando completamente sus derechos y alejándolo de su figura de apego más cercana”, expresó Karla Escobar.

Según relató, hasta antes del desalojo el menor permanecía bajo su cuidado permanente, por lo que la separación —sin régimen de visitas ni convivencias— impactaría directamente en el bienestar emocional del niño.

Escobar afirmó que durante los dos años y tres meses de relación vivió distintos tipos de violencia: psicológica, física, económica, sexual y vicaria. Indicó que no denunció antes por miedo a que le quitaran a su hijo.

En este contexto, el Frente Nacional de Justicia Vicaria en Chile, que compartió su testimonio en redes sociales, advirtió que el caso podría tratarse de violencia vicaria, una forma de agresión en la que se utiliza a hijas o hijos para causar daño a la madre.

Asimismo, señaló que su testimonio busca visibilizar a otras mujeres que pudieran atravesar procesos similares, y reiteró que continuará en la lucha legal para recuperar la convivencia con su hijo.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

EtiquetasViolencia vicaria
