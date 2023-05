Madre fue separada de su hijo y no puede recuperarlo por amenazas del padre del menor

La ciudadana Diana Delgado denunció públicamente al padre de su hijo por haberla separado de su pequeño bajo engaños. De acuerdo con el testimonio de la madre de familia ofrecido a través de un video publicado en sus redes sociales, en marzo de 2022, el progenitor de su niño llamado Carlos, se lo pidió para que conviviera con él y su abuela y ya no lo devolvió. Ha pasado un año y dos meses desde que el niño fue retenido por el padre, dejando a su madre sin la custodia de menor.

“Le presté yo a mi hijo y ya no me lo quiso regresar. El día que el señor Carlos decide no entregarme al niño me lo dice por mensajes, pero también me llama por teléfono. Y me dijo que el niño ya no iba a regresar a mí, que yo solo iba a tener autorizado hablar con el niño y siempre bajo su supervisión. Y el día que yo dijera algo al niño que no le pareciera ni siquiera iba yo a poder hablar con el niño.”

La afectada agregó que antes de tomar la decisión de separarse del papá de su hijo vivía en constante violencia intrafamiliar. Según sus palabras, sufrió agresiones verbales e incluso físicas, llegando al grado de que su ex pareja intentó privarla de la vida en varias ocasiones, tras golpearla y tenerla bajo amenazas donde la obligaba a callar la situación por temor a que el agresivo sujeto cumpliera con sus advertencias. Finalmente, la mujer se armó de valor para denunciarlo y buscar la ayuda de las autoridades con la esperanza de volver a reencontrarse con su hijo.

“Quiero recalcar que yo sé donde está mi hijo, pero yo no me puedo parar ahí porque he sido amenazada, las palabras del señor fueron -si tu te llegas a parar aquí voy a terminar lo que hace muchos años no terminé-. Cuando él y yo vivimos juntos él atentó contra mi vida en múltiples ocasiones, las palabras de él fueron -si tu te acercas o llegas a venir yo te voy a matar-. Tengo miedo, por eso no me he parado en su domicilio, porque yo se que es una persona altamente peligrosa y una persona muy agresiva.”

A pesar de mantener comunicación con su retoño a través de mensajes por Whatsapp y breves llamadas telefónicas, Diana no ha obtenido respuesta ni la intervención de los organismos especializados en delitos contra la familia. La negación de su ex pareja por regresar al niño al lado de su madre, incurre en un grave delito que es castigado por la ley además de que atenta contra el principio de interés superior de la niñez. Luego de que se identificó el motivo de la sustracción, el ex cónyuge que nunca tuvo la custodia buscó perjudicar a la mujer que sí la tiene. Por este motivo se le denomina secuestro parental.

“Tengo pruebas de los mensajes, tengo muchos mensajes de todas las cosas que él me decía y de las amenazas que recibí de él, tengo las pruebas. Si a mi me llega a pasar algo hago totalmente responsable al señor Carlos Alberto Martínez Vázquez, trabajador de Comisión Federal de Electricidad, y a su madre porque ella es cómplice de todo lo que su hijo hace, de todo lo que me han hecho la señora es cómplice. Los hago responsables porque he sido amenazada de muerte por parte de él y se que es una persona que si lo puede hacer.”

La madre de familia lanzó un mensaje dedicado especialmente a su hijo, diciéndole que espera que pronto se puedan volver a reunir para volver a estar en familia, junto a ella y sus hermanas que lo esperan en el hogar de donde nunca debió haber salido de no haber sido por los engaños de su padre. El pequeño es una víctima colateral del conflicto entre padres y que por ser un menor de edad se encuentra vulnerable a las consecuencias que este caso pueda arrojar para su resolución.

“Este mensaje va dirigido a mi hijo, no se si lo veas mi amor, pero quiero pedirte perdón, que me perdones por haber confiado en ellos, que me perdones porque yo se que lo que está pasando no la estás pasando bien, que haré lo que tenga que hacer, amor, lo voy a hacer para poder recuperarte y que volvamos a estar juntos tus hermanas, tú y yo.”

Diana interpuso una denuncia penal en contra del padre de su niño, sin embargo, las autoridades no han mostrado avances para definir la custodia de la madre y que pueda recuperar a su hijo. Lo que orilló que la mujer denunciara públicamente su caso para ejercer presión y que puedan devolverle al niño lo más pronto posible.