Madre vendió a su hija de 14 años para comprar cilindro de gas en SLP

La fiscal general de San Luis Potosí, Manuela García, anunció que una madre vendió a su hija adolescente de 14 años, quien fue rescatada después de ser vendida en dos ocasiones, la última por mil 500 pesos, y sometida a abuso sexual durante más de tres meses.

Según informes de la Fiscalía, la madre vendió a la adolescente, la mujer de origen hondureño, comerció con su hija en dos ocasiones a diferentes hombres. La primera vez, recibió mil 500 pesos para comprar un tanque de gas, y la segunda, también por mil 500 pesos.

La adolescente, cuyo nombre no se reveló por razones de seguridad, narró en una carta su experiencia en cautiverio.

“Tengo miedo que me vuelva a vender y me pegue, me da miedo que don Chocho vaya por mí y mi mamá me entregue. También me da miedo que vaya por mí Feliciano, que es con quien yo vivía en Matehuala porque él me pegó con el machete, también se enojó Feliciano porque ya no quería con él y me agarraba cuando yo estaba dormida porque me quería embarazar”.