Miércoles 4 de Febrero, 2026
Los Cabos

Grupo Madrugadores de Los Cabos reconoce a FITURCA como “Forjador del Año”

El Grupo Madrugadores de Los Cabos reconoció a FITURCA como “Forjador del Año” por su aportación al desarrollo turístico del destino.
4 febrero, 2026
Forjador del Año Grupo Madrugadores

Foto: Luis Castrejón

En el marco de la ratificación de su Mesa Directiva para el periodo 2026, el Grupo Madrugadores de Los Cabos otorgó el reconocimiento “Forjador del Año” al Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA), por su contribución al desarrollo y consolidación del destino turístico.

La distinción fue recibida por el director general del fideicomiso, Rodrigo Esponda, quien destacó que el posicionamiento de Los Cabos como destino turístico es resultado del trabajo coordinado entre la sociedad civil, el sector público y la iniciativa privada, así como del fortalecimiento institucional en la gestión del destino.

“La consolidación de Los Cabos es resultado del esfuerzo conjunto de la sociedad civil, el sector público y la iniciativa privada. El fortalecimiento institucional permite que el fideicomiso continúe aportando a la gestión del destino y generando beneficios para la comunidad”, expresó.

El reconocimiento se entregó en un contexto marcado por retos para el sector turístico, relacionados con el crecimiento urbano, la prestación de servicios y la sostenibilidad, factores que inciden directamente en la agenda pública y el desarrollo del municipio.

Durante la sesión, Diego Sánchez fue ratificado como Coordinador Anual 2026 del Grupo Madrugadores de Los Cabos. La Mesa Directiva quedó integrada por Oliver Perales, como vicecoordinador; Raúl Choulet, secretario; Gabriel Corral, tesorero; Magdalena Torres Garay, vocal; y Carmen Carvajal y José Gutiérrez, como asesores.

