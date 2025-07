Maduro proclama triunfo en alcaldías de Venezuela; oposición denuncia fraude

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró la victoria de su partido en 285 de las 335 alcaldías disputadas en las elecciones municipales, en una jornada marcada por la baja participación ciudadana y el boicot de la oposición.

De acuerdo con cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), la participación fue del 44%, lo que equivale a poco más de 6 millones de votantes. El chavismo también se impuso en 23 de las 24 capitales regionales, consolidando su dominio político un año después de la cuestionada reelección presidencial.

La principal coalición opositora, liderada por María Corina Machado, se marginó del proceso. Machado, actualmente en la clandestinidad, sostiene que su candidato, Edmundo González, ganó los comicios presidenciales de 2024 y acusa al chavismo de manipular los resultados. Desde entonces, ha llamado a la abstención y ha señalado que “la lucha ya no es en el plano electoral”.

Durante la jornada electoral, medios constataron centros de votación semivacíos en ciudades como Caracas, Barinas, Maracaibo y Ciudad Guayana. “La oposición debió tener su candidato para que hubiera una buena pelea”, opinó Jesús Peña, votante en Barinas.

Maduro calificó el proceso como una “proeza única”, que cierra un ciclo electoral iniciado con su reelección y que continuará el próximo año con una reforma constitucional, de la cual aún no hay detalles.

Sin embargo, desde la oposición se afirma que el mapa electoral “no refleja la realidad del país”, sino “el mapa de las mafias”, en palabras de Machado.

El Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró que “Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela”. El jefe de la diplomacia, Marco Rubio, lo calificó como líder de una “organización narco-terrorista”. Pese a ello, Washington mantiene canales diplomáticos abiertos con Caracas y ha logrado acuerdos como canjes de presos y repatriaciones de migrantes.

Mientras tanto, miles de ciudadanos permanecen desmovilizados, algunos por miedo. Las recientes protestas por el resultado presidencial dejaron 2,400 detenidos en solo 48 horas.

“Si ellos me agarran, me van a desaparecer. Hoy no tengo dudas de eso”, advirtió Machado en una conversación con corresponsales extranjeros.