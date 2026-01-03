Maduro acusó agresión de Washington antes de ser capturado y trasladado fuera de Venezuela

La acusación directa del Gobierno venezolano contra Estados Unidos elevó la tensión regional al calificar como una “gravísima agresión militar” los hechos registrados durante la madrugada del sábado, cuando se reportaron explosiones en Caracas y en otras entidades estratégicas del país, en un episodio que volvió a colocar a Venezuela en el centro de la confrontación geopolítica.

La postura oficial sostuvo que los ataques no se limitaron a la capital, sino que también alcanzaron zonas de los estados Miranda, Aragua y La Guaira, una ampliación territorial que refuerza la narrativa de una ofensiva coordinada y de alto impacto, aunque sin que se detallaran públicamente los daños específicos o el alcance militar de los hechos.

El presidente Nicolás Maduro respondió con la firma de un estado de emergencia, una medida que, según el propio gobierno, habilita la activación de todos los planes de defensa nacional en función de la evolución del escenario, en un mensaje orientado a mostrar control institucional frente a una situación presentada como excepcional.

La decisión incluyó la instrucción expresa de ejecutar los mecanismos de seguridad “en el momento oportuno y bajo las circunstancias apropiadas”, una formulación que apunta tanto a la disuasión externa como al orden interno, en un contexto donde la incertidumbre informativa y el temor ciudadano marcaron las primeras horas posteriores a las explosiones.

El gobierno venezolano apeló también a la movilización política y social, al llamar a las fuerzas afines al oficialismo a defender la soberanía nacional, reforzando el discurso de unidad frente a lo que considera una amenaza extranjera directa.

El mensaje oficial subrayó la coordinación entre el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presentada como un bloque cohesionado junto a los cuerpos policiales, con el objetivo de garantizar la estabilidad interna y la continuidad del control territorial en medio de la crisis.

En el plano internacional, Caracas anunció que presentará denuncias formales ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario general del organismo y otras instancias multilaterales, con la exigencia de una condena explícita contra Estados Unidos por la supuesta acción militar.

El episodio se suma a una cadena de advertencias, acusaciones y respuestas cruzadas que mantienen en vilo a la región, con un conflicto que combina hechos militares no esclarecidos, decisiones de emergencia y una ofensiva diplomática que busca respaldo internacional en uno de los momentos más delicados para la estabilidad venezolana.

