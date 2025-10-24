Nicolás Maduro, apuntado por Washington por presunto financiamiento de campañas en México, Brasil y Colombia

El ex subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos para el financiamiento del terrorismo, Marshall Billingslea, asegura que Nicolás Maduro transfirió fondos para campañas electorales para México, Brasil y Colombia.

El funcionario declaró ante el Congreso norteamericano que Venezuela habría movilizado recursos para respaldar candidaturas de Gustavo Petro en Colombia. Billingslea aseguró que el financiamiento formó parte de una estrategia más amplia para exportar la influencia de Caracas.

Sin embargo, no dio detalles sobre a quién habría financiado en México y tampoco mostró pruebas para sostener sus dichos.

Maduro por su parte, ha negado en diversas ocasiones cualquier interferencia electoral extranjera. Estas acusaciones llegan en medio de sanciones económicas severas sobre el gobierno de Maduro, así como informes de narcotráfico y corrupción que Washington mantiene desde hace años. El régimen chavista ha sido señalado por la justicia estadounidense de vínculos con el lavado de dinero, el narcotráfico y la evasión de sanciones internacionales.