Maduro ordena a la Armada venezolana escoltar buques petroleros en medio del bloqueo estadounidense y escalada de tensiones

En un nuevo giro de la creciente confrontación entre Venezuela y Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro ordenó este miércoles a la Armada Bolivariana desplegar escoltas navales para proteger buques que transportan crudo y productos petroleros rumbo a mercados internacionales. La decisión responde directamente al anuncio del gobierno de Estados Unidos de imponer un “bloqueo total” a embarcaciones sancionadas que entren o salgan de puertos venezolanos.

La orden de escolta militar llega apenas días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el bloqueo de todos los buques petroleros sancionados vinculados a Venezuela, como parte de una presión más amplia para estrangular los ingresos petroleros del régimen de Maduro. Washington ha argumentado que estas medidas buscan combatir actividades ilícitas como el narcotráfico y el terrorismo, acusaciones que Caracas rechaza con firmeza.

El gobierno venezolano calificó el bloqueo como una violación al derecho internacional y anunció recursos diplomáticos, incluido un pedido formal para que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aborde lo que califica de “agresión estadounidense”. La solicitud fue presentada este miércoles por la representación de Venezuela ante la ONU.

La orden de escolta militar a buques petroleros marca un punto crítico en la ya volátil relación entre Caracas y Washington. Con sanciones en aumento, presencia naval reforzada y acusaciones cruzadas de ilegalidad e injerencia, la crisis de 2025 entra en una fase donde los riesgos diplomáticos y militares se entrelazan, poniendo en juego no solo los intereses energéticos, sino la geopolítica hemisférica.