Maduro invita a Trump al diálogo en medio de despliegue de buques de EEUU en el Caribe

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó los señalamientos que Estados Unidos hizo en su contra por narcotráfico e invitó a su par estadounidense, Donald Trump, a “preservar la paz con diálogo” en una carta difundida este domingo por el gobierno venezolano.

La administración estadounidense acusa a Maduro de tener vínculos con el narcotráfico y pide 50 millones de dólares por su captura, pero en la carta Maduro rechaza los señalamientos.

“Es el peor de los fake news que se ha lanzado contra nuestro país para justificar una escalada a un conflicto armado que le haría un daño catastrófico a todo el continente”, dice Maduro en el texto.

Lee más: Cómo ver el último eclipse solar de 2025 este domingo 21 de septiembre

Venezuela denuncia una “amenaza militar” en su contra tras el despliegue de los buques estadounidenses. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, habló de una “guerra no declarada” el viernes.

“Lo invito Presidente a preservar la paz con diálogo y entendimiento en todo el hemisferio”, añade. “Presidente, espero que podamos juntos derrotar estos fake news que llenan de ruido una relación que tiene que ser histórica y pacífica”.

El mandatario Nicolás Maduro sostuvo que Venezuela es un territorio “libre de producción de drogas” y que apenas un 5% de la droga que se produce en su vecina Colombia intenta ser trasladada por territorio venezolano.

“Un dato muy relevante es que este año ya hemos neutralizado y destruido más del 70 por ciento de ese pequeño porcentaje que intentan cruzar por esa extensa frontera, de mas de 2200 kilómetros que tenemos con Colombia”, dijo.

Lee más: Venezuela entrena militarmente a civiles ante un eventual ataque de EEUU

El domingo por la mañana, República Dominicana informó de un ataque estadounidense contra un barco que transportaba droga cerca de sus costas.

Sin embargo, no especificó si este ataque era uno de los que ya había mencionado en los últimos días, o si se trataba de uno nuevo.