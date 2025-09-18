Denisse Maerker revelará en documental la historia no contada del PRI

Una nueva serie documental, escrita y dirigida por la periodista Denise Maerker, promete desvelar los secretos detrás de la trayectoria del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Bajo el título “PRI: Crónica del Fin”, la producción se estrenará en la plataforma Vix y se basa en material de archivo inédito y testimonios exclusivos de sus protagonistas.

El tráiler, ya en circulación, muestra al expresidente Enrique Peña Nieto, quien fue el último mandatario del PRI hasta la fecha, junto a su antecesor Vicente Fox Quesada. Además, personalidades como la exlíder sindical Elba Esther Gordillo y el exgobernador Manlio Fabio Beltrones también estarán presentes.

La serie documental, que constará de cinco episodios, promete ser un relato profundo sobre el poder, contado por quienes lo ejercieron.

Un mosaico de funcionarios políticos

La lista de entrevistados no se detiene en los exmandatarios. La serie también contará con la participación del actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el exjefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas; y el presente dirigente nacional del partido, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

Esta diversidad de perfiles sugiere una narrativa polifónica que abordará la historia desde múltiples ángulos y perspectivas.

¿Cuándo se estrena PRI: Crónica del Fin?

Aunque el avance ya se ha difundido ampliamente, musicalizado con la canción Gimme the Power de Molotov, la plataforma Vix solo ha anunciado que el estreno será “próximamente”, sin especificar una fecha concreta.