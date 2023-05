Maestro denuncia corrupción dentro de CECyTE en BCS y señala al gobernador

La Paz.- Trabajador del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos en los Estados (CECyTE) en Baja California Sur, denunció corrupción dentro del subsistema argumentando que en 2018 le robaran su plaza en el plantel 04 de San José del Cabo. Interpuso una demanda, se la otorgaron, pero se la quitaron 9 meses después.

Juceatikán García Meza comentó que por más de 4 años ha desfilado por los pasillos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y del Gobierno del estado sin recibir respuesta o ayuda.

“Hay una gran corrupción en el subsistema, no se respetan las normas aplicables. Se concursan plazas y no se hacen valer, a mí me robaron una plaza directiva la del CECyTE 04 en San José del Cabo, la gané y me la quitaron. El sindicato y el CECyTE saben todo esto, también el señor gobernador lo sabe y no hacen algo para resolverlo […] Qué necesidad tiene uno como trabajador de andar pagando 30, 40 mil pesos para un abogado, cuando tienes un sindicato que debe defender los derechos laborales.”

García Meza señaló al gobierno Víctor Castro Cosío, por no defender los derechos laborales de los compañeros maestros.

“Por qué trabajadores de primera y de segunda porque el señor Gobernador no hace algo y lo sabe yo se lo he dicho ahí está otra vez me tengo desde el 2018 diciendo todavía no era gobernador, era delegado. Dónde está el gobierno en la cuarta transformación, no mentir, no robar no traicionar, donde queda porque primero no se defienden los derechos vayan CECyTE, investiguen. ¿Ahí tenemos trabajadores que tienen más de 72 horas frente a grupos no las laboran […] Hay personajes que tienen horas en Todos Santos en el 08 son presidentes de partidos políticos comisionados a qué hora lo trabajan? ¿Sabes por qué no ven esos de qué se trata estamos ciegos sordos y mudo, a qué le tienen miedo? Entonces yo tengo un gobierno de la cuarta transformación, y el discurso es erradicar la corrupción, pues nosotros estamos contribuyendo para que se hagan las cosas bien nada más.”