SEP niega maestro sombra a primaria Simón Bolívar

La Paz.- Ante la denuncia por parte de Isabel, madre de familia a la que se le negó la entrada a la Escuela Primaria Simón Bolívar, en La Paz, después de fungir por semanas como sombra de su hijo Ían, quien es diagnosticado con autismo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), realizamos una visita para platicar con su autoridad.

Jesús Nicolás Beltrán Sánchez, director de la primaria comentó que la situación que vive Ían en su primer año escolar es normal, y que está en un proceso de desapego muy importante en su desarrollo. Sin embargo, la presencia constante de su madre a las afueras del plantel hace que su hijo no se concentre en las clases.

“El niño al ingresar a la escuela, por lógica como todos los niños de preescolar, primeros años, extrañó la presencia maternal. Se acercaba al cerco y lloraba o se iba a otro lugar, pero el maestro lo llevaba a grupo con sus compañeritos […] Cuando vimos que el niño salió del salón, no sé cómo vio el carro y se puso a llorar por las rejas porque era el carro de la mamá y el papá que estaban afuera y esa inquietud al niño lo mueve a no tener la concentración en el grupo, suplicamos a la señora varias ocasiones que no se acercara al cerco porque el niño no se controlaba su ansiedad por estar con ellos. “

Después de estos hechos, de acuerdo con declaraciones del director, Isabel asistió como sombra de su hijo por varias semanas ya que el maestro titular le pidió apoyo para que Ían se concentrara mejor en un periodo de exámenes, pero su presencia empezó a alterar a los otros alumnos y la autoridad del maestro dejó de funcionar.

“Yo hice las preguntas pertinentes sobre el por qué la señora estaba aquí en la escuela y se metía al salón cuando en un principio no era así todo el trabajo que hicimos nosotros se regresó al mes de agosto porque la señora estando en el grupo como mamá el niño ve mamá, no ve maestra la señora no es maestra sombra no tiene estudios de psicología no tiene estudios de normal, no tienen un estudio que la capacite como un docente para tener ese profesionalismo de atención.”