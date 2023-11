Magisterio cabeño continuará en protesta y evalúa nueva manifestación por falta de respuestas

Después de un año de intensa lucha laboral encabezada por el magisterio en Baja California Sur, Luis Miguel Ramírez Rivera, líder del Movimiento Sindical Cabeño (MSC), ha anunciado que, debido a la falta de atención por parte de las autoridades gubernamentales a nivel local, estatal y federal, en relación con las demandas planteadas en la minuta firmada el 5 de noviembre del año anterior, que incluye la creación de plazas base para docentes compensados, el pago de quinquenios y la mejora en el servicio de salud, han decidido continuar sus acciones de protesta. Esto mediante la colocación de pancartas en todas las escuelas del municipio de Los Cabos.

También se le preguntó a Ramírez Rivera si mantiene contacto con el Senador Ricardo Monreal Ávila. Se recordó que durante el primer informe de gobierno del alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, se estableció un acercamiento lleno de esperanza. Sin embargo, debido al próximo proceso electoral, el magisterio sudcaliforniano ha mantenido cierta distancia de los actores políticos.

“La verdad para serte sincero debido a que estamos en temporada de campañas, pues no ha habido ningún acercamiento ya con ellos, la verdad, ya han habido ningún acercamiento con Ricardo Monreal que en algún momento estuvo, pues brindándonos ahí el apoyo y la esperanza de que hubiera alguna respuesta en el gobierno federal, pero la verdad ya no, no hay acercamiento ahorita, la verdad estamos esperando lo que traiga de resultados el SNTE ya que el día de hoy se supone que fue la Ciudad de México a ver qué había pasado con el incremento y la solución de las plazas base, esperemos que el día de mañana pues alguna respuesta me imagino yo, pero en sí, eso es, no hay, no hay apoyo por parte de ningún de ninguna de ninguna de las de ninguna de las partes de hecho, o sea, ni a nivel federal ni a nivel estatal, no hay apoyo ahorita.