Maestros en BCS aún esperan basificación y plazas definitivas

En Baja California Sur, de las 2,000 plazas docentes pendientes, hasta ahora solo se han otorgado 500, dejando un rezago histórico que afecta a egresados de escuelas normales y a maestros en activo.

Luis Miguel Ramírez Rivera, líder del Movimiento Sindical Cabeño, señaló que las plazas entregadas el año pasado representaron un alivio, pero no fueron suficientes para resolver un problema que persiste desde hace más de 24 años en la entidad.

“En Baja California Sur el año pasado tuvimos las 500 plazas que nos dieron y las horas para secundaria no fueron suficientes para poder terminar con este problema que tiene más de 24 años en el estado; si fue un respiro, pero no fue suficiente”, declaró.

Ramírez Rivera destacó que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo que establece que todos los normalistas y egresados recibirán una plaza base, además de eliminar los exámenes de oposición que se realizan cada año para integrar los listados de basificación.

“La noticia que acaba de salir es un fallo de la SCJN que dice que todos los normalistas y egresados recibirán una plaza base. Creemos y ojalá se ponga en marcha como debería ser, aunque la verdad lo dudamos”, agregó el líder sindical.

El magisterio cabeño advirtió que, de no recibir respuesta por parte del gobierno federal y estatal sobre las plazas pendientes, podrían implementar otras acciones para garantizar mayor certeza laboral a los maestros de todos los niveles educativos en Baja California Sur.

