Maestros detienen ciclo escolar en primaria de Cabo San Lucas ante riesgo por falta de energía

La escuela primaria Leonardo Gastélum Villalobos, ubicada en Cabo San Lucas, enfrenta una grave crisis que ha dejado a cientos de estudiantes sin clases. Desde hace cinco años, el plantel carece de infraestructura eléctrica, lo que impide operar en condiciones seguras, especialmente durante la temporada de calor. Ante la falta de solución por parte de las autoridades, el nuevo ciclo escolar fue suspendido de forma indefinida.

Durante los meses de verano, los alumnos sólo podían permanecer en las aulas hasta las 11:00 de la mañana, debido a las altas temperaturas y la ausencia de ventilación adecuada, lo que representaba un riesgo para su salud. A pesar de múltiples gestiones, la comunidad educativa asegura que no ha recibido respuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ni del Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Educativa (ISIFE).

El director del turno matutino, Jaime Orante Rumiano, explicó que hace dos años se intentó resolver la problemática con recursos propios, a través del programa federal “La Escuela es Nuestra”, con el que se instaló una subestación eléctrica. Sin embargo, el proyecto quedó incompleto al no conectarse a la red general de energía.

“Las gestiones las hemos tenido permanentemente. Desde hace cinco años hemos venido batallando con este problema. A pesar de que hace dos años bajamos un recurso a través del programa ‘La Escuela es Nuestra’, lo cual nos permitió invertir en una subestación, tuvimos que terminar el ciclo escolar dos o tres semanas antes porque nuestro centro de carga se quemó”, declaró el director.

Orante también señaló que, al no contar con el servicio eléctrico, la comunidad docente decidió no iniciar clases para proteger la integridad física y la salud del alumnado.

“Todavía no tenemos conectadas las cuchillas con la nueva carga eléctrica. Los maestros, cansados de esta situación y velando por la seguridad de nuestros alumnos, decidimos no iniciar labores escolares. Nosotros sí trabajamos, pero sin alumnos, porque la situación claramente los pone en riesgo”, agregó.

La suspensión de clases en la primaria Leonardo Gastélum Villalobos busca presionar a las autoridades educativas para que den atención urgente a un problema que mantiene paralizada la educación básica en esta zona de Los Cabos desde hace más de un lustro.

