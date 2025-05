Maestros de Cabo San Lucas se manifiestan por deficiencias en el ISSSTE

Como parte de sus medidas de protesta integrantes del magisterio cabeño se manifestaron a las afueras de la nueva clínica del ISSSTE en Cabo San Lucas, en protesta por la falta de especialistas, la ausencia de un área de urgencias y otras deficiencias que afectan directamente a los derechohabientes.

Rubén Cruz Flores, dirigente eventual del Movimiento Sindical Cabeño, denunció que el centro médico opera con un déficit de personal, ya que presuntamente existen 39 plazas sin cubrir, lo que limita severamente la atención médica.

El día de hoy todos los maestros de Cabo San Lucas se están manifestando en este paro, con la intención de ser atendidos por autoridades del ISSSTE. No hay especialistas de ningún tipo, nos manifiestan que tienen 39 plazas vacantes para especialistas”.

“Para nosotros es muy importante poder contar con los servicios completos en esta unidad médica. El día de ayer estuvimos en pláticas con diferentes autoridades que nos sabían de esas necesidades y la razón del porque no se ofrece el servicio.

La carencia de especialistas ha obligado a muchos pacientes a buscar atención en otras unidades, principalmente en San José del Cabo, lo que ha generado una saturación adicional en los servicios médicos del municipio y mantiene en situación de vulnerabilidad a los afiliados del ISSSTE en Cabo San Lucas.

“Ese es otro problema, que el hospital todavía no tiene urgencias. El derechohabiente que tiene una urgencia, la solución que ellos te dan es que podamos trasladarnos a San José. Pero ustedes saben que con el tráfico que se genera en el municipio, ni una ambulancia puede trasladarse rápidamente y mucho menos un paciente en su carro particular. Para nosotros tener esa unidad en la cabecera municipal no es la solución”.