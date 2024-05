Magisterio se niega a entregarle sus demandas a Sheinbaum “no es nadie”, dicen

El magisterio sudcaliforniano se encuentra manifestándose en el marco de la visita de la candidata a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, frente al Auditorio Municipal Leonardo Gastélum, con la finalidad de visibilizar sus demandas y ser escuchados.

En entrevista para CPS y Tribuna de México, el líder del Movimiento Sindical Cabeño, Luis Miguel Ramírez, expresó que en esta ocasión no entregarán ningún documento a la candidata de Morena-PT y aliados, porque aún no asume ningún cargo público.

“Llegamos al acuerdo de que ella no es nadie, no puede recibir un documento, además el gobernador tiene muchos documentos que le puede pasar y ni modo que no sepan qué está pasando aquí” argumentó”.