Maestros en La Paz realizan paro de 12 horas en rechazo al modelo USICAMM

Maestros en el municipio de La Paz llevaron a cabo este viernes 30 de mayo un paro laboral de 12 horas frente a Palacio de Gobierno del Estado como parte de una jornada de protesta contra el modelo Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) además de exigir mejores condiciones laborales y de infraestructura escolar. La movilización coincidió con la fecha programada para la realización del Consejo Técnico Escolar, la cual los docentes decidieron sustituir por esta actividad.

LEER MÁS: Sindicato de Prepa Morelos rechaza condiciones del patronato para renuncia de su presidente

El representante del movimiento de trabajadores de la educación en el municipio, Manuel Acevedo Arredondo, explicó que el objetivo del paro es generar propuestas para la modificación del modelo USICAMM y plantearlas como alternativa en caso de que la Secretaría de Educación Pública determine ajustes o la desaparición del sistema.

En seguimiento a las acciones realizadas esta semana, el vocero del movimiento recordó que un día antes realizaron una gallo vehicular desde el bulevar Constituyentes hasta las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal. Detalló que tras esta actividad sostuvieron un encuentro con funcionarios de la dependencia.

“Nos recibieron, algo que no había ocurrido antes porque decían que no éramos la representación oficial. Se presentaron nuestras demandas, entre ellas, la abrogación de la Ley del ISSSTE. La secretaria nos dijo que no está en sus manos, que es una decisión federal, pero que gestionará el tema. Estamos esperando respuesta sobre ese compromiso”, agregó Acevedo.