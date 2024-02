El retraso de pago a maestros de telebachilleratos podría repetirse

Los docentes de los telebachilleratos en Baja California Sur, quienes se manifestaron el pasado 7 de febrero del presente año, reclaman que el retraso en los pagos sucede año con año y las autoridades tanto estatales como federales no hacen algo al respecto.

Sobre el tema, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la entidad, Alicia Meza Osuna, explicó que se trata de un programa de la federación, y, a no depender del estado, no pueden más que esperar que esta situación no vuelva a ocurrir, pero no hay manera de garantizarlo.

“Cada año pasa más o menos lo mismo porque el recurso federal siempre se tarda algunos días, a veces más de 30 días, en que se radique a la entidad […] El Telebachillerato es un programa que ha sido diseñado e implementado por la Subsecretaría de Educación Media Superior en la Secretaría de Educación Pública Federal […] Sigue siendo un programa vigente de la Secretaría de Educación Pública Federal, no cambia el estatus del telebachillerato, no ha cambiado”.

Añadió que desde el día de la manifestación el Gobierno del Estado de Baja California Sur aportó la mitad faltante del recurso necesario para el pago de quincenas de las 155 docentes que fueron afectados en toda la región desde Punta Abreojos hasta Los Cabos.

“El Gobierno del Estado aportó lo que le correspondía a la Federación que aún no se recibe el recurso y con eso pudimos pagarle sus dos quincenas que se les debía más o menos de aproximadamente 4 millones de pesos, bueno sería el doble porque telebachilleratos funciona con 50% de recursos Federal y 50% con recursos estatal entonces lo que se devengó fueron más de 8 millones de pesos”.

Cabe mencionar que la decisión del Frente Único de Trabajadores de Telebachillerato Comunitario en Baja California Sur de bloquear vialidades importantes en la capital del estado se debe a un constante retraso de sus salarios durante el primer mes del año durante una década.

Aún quedan pendientes las demandas que interpusieron contra el Gobierno del Estado y que hasta el momento no han revelado avances. Solo han mencionado que va por buen camino para ellos.

GC