Maestros de Los Cabos reclaman promesas incumplidas de pensiones dignas

Docentes del municipio de Los Cabos apoyan el paro nacional convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a través del Movimiento Sindical Cabeño, como medida de presión ante lo que consideran una serie de incumplimientos relacionados con sus derechos laborales y de seguridad social.

Entérate: Docentes interponen amparo contra SEP por asignación irregular de plazas

En entrevista, Lidia Cornejo, maestra de primaria, explicó que la movilización busca exigir condiciones de jubilación justas, como las que fueron prometidas tanto por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como por la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

“Más que nada, el motivo por el que estamos aquí es que estamos unidos al paro a nivel nacional en una huelga en cuestión de nuestras pensiones, jubilaciones, por lo que se prometió por parte del expresidente López Obrador y por nuestra presidenta actual que se hicieron promesas en cuanto al tiempo de jubilarnos, por ejemplo, a mí ya me quedarían tres años y ahorita si no se cumple lo que se prometió me faltarían ocho años”, expresó Lidia Cornejo, maestra en educación primaria.

La docente reconoció que revertir la Ley del ISSSTE de 2007 no será un proceso fácil, pero enfatizó que los maestros no pueden seguir esperando soluciones indefinidas. También subrayó que el paro no busca afectar a los estudiantes en esta etapa final del ciclo escolar, pero que el deterioro de sus derechos laborales ya es insostenible.

Las principales exigencias del movimiento incluyen la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el cálculo de pensiones en salarios mínimos, la desaparición de las Afores, el retorno al sistema de jubilación por años de servicio —28 años para mujeres y 30 para hombres—, así como aumentos salariales por encima de la inflación y mejoras urgentes en la atención médica para el sector educativo.

EU