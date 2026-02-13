Mahahual estalla en plena temporada alta: bloquean el puerto Costa Maya y frenan a más de 12 mil cruceristas

El segundo puerto de cruceros más importante de México amaneció bloqueado por sus propios vecinos. Habitantes de Mahahual cerraron este jueves el acceso al muelle Costa Maya para exigir servicios básicos en la colonia Paseo del Puerto, un asentamiento ubicado a escasos metros de la terminal donde cada semana desembarcan miles de turistas internacionales.

La protesta coincidió con la llegada de tres embarcaciones que, en conjunto, transportaban a más de 12 mil 300 pasajeros: el Celebrity Constellation, con 2 mil 500 viajeros; el Norwegian Viva, con 3 mil 200, y el Harmony of the Seas, que arribó con alrededor de 6 mil 600 turistas. La escena contrastó con la imagen habitual del Caribe mexicano: en lugar de excursiones y transportes turísticos, el acceso fue tomado por vecinos con pancartas y exigencias puntuales.

El impacto fue inmediato. Los recorridos programados para el primer crucero tuvieron que cancelarse y los prestadores de servicios calculan pérdidas superiores a dos millones de pesos en un solo día. Restauranteros, operadores de tours y comerciantes vieron frenada la actividad en una jornada clave de temporada alta, cuando cada hora cuenta para el ingreso de la comunidad.

Detrás del bloqueo hay un reclamo que no es nuevo. Unos 25 residentes denunciaron el deterioro de calles, falta de alumbrado público, deficiencias en el suministro de agua potable, carencias de drenaje, inseguridad y fallas en la recolección de basura. En Paseo del Puerto habitan cerca de 90 familias que conviven con el crecimiento turístico sin gozar de la infraestructura básica que exige cualquier desarrollo urbano ordenado.

El problema administrativo complica la solución. El asentamiento pertenece a la Promotora Turística de Mahahual, lo que limita la intervención directa del ayuntamiento de Othón P. Blanco. Ante ello, los vecinos demandan la regularización formal de la colonia para poder acceder a obras y servicios públicos de manera legal y permanente.

La manifestación transcurrió de manera pacífica y con presencia de la policía estatal. Los inconformes advirtieron que mantendrán el bloqueo hasta que se instale una mesa de diálogo que comprometa a autoridades y empresa concesionaria. El mensaje es claro: el desarrollo turístico no puede sostenerse sobre colonias marginadas que quedan fuera del mapa institucional.

El episodio ocurre en un momento de presión creciente para Mahahual. Empresarios locales, encabezados por Gerardo Pérez Zafra, presidente de la Coparmex en el destino, han insistido en la necesidad de una planeación integral que ordene el crecimiento, mejore vialidades, fortalezca servicios básicos y establezca medidas de prevención ante fenómenos naturales. Sin coordinación, advierten, el auge turístico puede convertirse en un riesgo estructural.

La paradoja queda expuesta: mientras miles de visitantes llegan atraídos por las playas del Caribe y la infraestructura del puerto Costa Maya, a pocos metros subsisten carencias elementales. El conflicto revela una fractura entre la bonanza de los cruceros y la realidad cotidiana de quienes habitan la zona.

