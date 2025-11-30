MAJA Sportswear debuta en San José del Cabo con enfoque de experiencia y diferenciación

El pasado viernes en San José del Cabo; Los Cabos, Baja California Sur, MAJA Sportswear celebró la apertura de su tienda número 99, lo que enmarcó no solo la apertura de un punto de venta más, sino la ejecución precisa de una estrategia de marca diseñada para posicionarse como un referente en el mercado de ropa deportiva premium.

La marca MAJA Sportswear eligió San José del Cabo como punto estratégico, el corredor turístico, en Plaza del Pescador, donde el creciente flujo de consumidores activos permite acelerar el reconocimiento y la penetración de marca en el segmento athleisure.

Francisco Aguilar, Director Comercial de Sportswear a nivel nacional, destacó durante la apertura: “Para nosotros la Baja es muy importante, ya que muchos de nuestros patrones y mucha de nuestra historia está historia está inspirada en la Baja, nos hemos basado en los paisajes, colores y la naturaleza para la marca. Buscamos clientes contentos, que vivan con nosotros la aventura, en cada estado que hemos abierto, observamos que la gente ya nos esperaba”.

La tienda número 99, como cada punto de venta, ofrece en su catálogo disponible prendas de amplia variedad, con funcionalidades integradas, como telas especiales, limpiadores para lentes en camisas y accesorios impermeables, lo que convierte a MAJA Sportswear en una marca de ropa que trasciende la etiqueta de “ropa deportiva” para colocarla en una opción global para quienes buscan funcionalidad, comodidad, estilo y diseño emocional.

Francisco Aguilar adelantó además que, para el siguiente año MAJA Sportswear planea continuar con la estrategia de crecimiento a nivel internacional, así como con las colaboraciones; tales, como las más recientes con Jeep y “Checo” Pérez.

La tienda número 99 ubicada en una zona comercial de alto flujo, frecuentada por residentes, turistas internacionales y viajeros de estilo de vida activo, se integra a un ecosistema donde la moda, el deporte y el turismo se entrelazan de manera natural. La tienda MAJA en San José del Cabo se ubica en Plaza del Pescador, abierta de 9:00 a 21:00 horas todos los días.