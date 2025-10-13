MAJA Sportswear celebra la inauguración de su nueva tienda en La Paz con estilo, energía y grandes descuentos

Con gran entusiasmo se realizó este sábado 11 de octubre la inauguración oficial de la nueva tienda MAJA Sportswear, una marca mexicana que combina moda, rendimiento y comodidad en ropa deportiva diseñada para todo tipo de actividades físicas.

El evento, celebrado en el Centro Comercial Villas del Encanto, reunió a clientes, invitados especiales y entusiastas del deporte, quienes disfrutaron de un ambiente dinámico y festivo con bocadillos, bebidas y una experiencia inmersiva para conocer las nuevas colecciones.

Durante la jornada, se llevó a cabo el tradicional corte de listón, marcando el inicio de una nueva etapa para la marca en La Paz. Como parte de la celebración, MAJA ofreció a los asistentes un 15% de descuento en toda la tienda, incentivo que fue aprovechado por quienes buscan prendas deportivas con estilo, calidad y confort.

MAJA Sportswear destaca por su amplia línea de productos que incluye:

Leggings, tops, shorts, sudaderas y joggers para mujer y hombre.

Ropa deportiva casual ideal para entrenar, salir o disfrutar del día a día.

Diseños modernos, funcionales y con telas de alto rendimiento, pensadas para brindar libertad de movimiento y durabilidad.

Con esta nueva sucursal, la marca refuerza su presencia en Baja California Sur, apostando por el talento nacional y la moda deportiva sustentable.

Los asistentes coincidieron en que la nueva tienda ofrece una experiencia de compra moderna, cómoda y atractiva, con asesoría personalizada y un espacio que refleja el espíritu activo y positivo de MAJA Sportswear.

