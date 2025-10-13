MAJA Sportswear celebra la inauguración de su nueva tienda en La Paz con estilo, energía y grandes descuentos

Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 13 de Octubre, 2025
La Paz

Este sábado 11 de octubre se llevó a cabo la apertura oficial de la nueva tienda MAJA Sportswear en el Centro Comercial Villas del Encanto, en La Paz, Baja California Sur.
Joaquín Sánchez Castro
13 octubre, 2025
Con gran entusiasmo se realizó este sábado 11 de octubre la inauguración oficial de la nueva tienda MAJA Sportswear, una marca mexicana que combina moda, rendimiento y comodidad en ropa deportiva diseñada para todo tipo de actividades físicas.

El evento, celebrado en el Centro Comercial Villas del Encanto, reunió a clientes, invitados especiales y entusiastas del deporte, quienes disfrutaron de un ambiente dinámico y festivo con bocadillos, bebidas y una experiencia inmersiva para conocer las nuevas colecciones.

Durante la jornada, se llevó a cabo el tradicional corte de listón, marcando el inicio de una nueva etapa para la marca en La Paz. Como parte de la celebración, MAJA ofreció a los asistentes un 15% de descuento en toda la tienda, incentivo que fue aprovechado por quienes buscan prendas deportivas con estilo, calidad y confort.

MAJA Sportswear destaca por su amplia línea de productos que incluye:

  • Leggings, tops, shorts, sudaderas y joggers para mujer y hombre. 
  • Ropa deportiva casual ideal para entrenar, salir o disfrutar del día a día. 
  • Diseños modernos, funcionales y con telas de alto rendimiento, pensadas para brindar libertad de movimiento y durabilidad. 

Con esta nueva sucursal, la marca refuerza su presencia en Baja California Sur, apostando por el talento nacional y la moda deportiva sustentable.

Los asistentes coincidieron en que la nueva tienda ofrece una experiencia de compra moderna, cómoda y atractiva, con asesoría personalizada y un espacio que refleja el espíritu activo y positivo de MAJA Sportswear.

