Maja Sportwear abre su tienda número 100 en Cabo San Lucas y celebra su expansión nacional

Maja Sportwear alcanzó un hito histórico con la apertura de su tienda número 100 en Cabo San Lucas, ubicada sobre el boulevard Lázaro Cárdenas, en pleno corazón turístico del destino. El logro adquiere un valor especial no solo por la magnitud del crecimiento, sino porque la marca vuelve a consolidarse justo en la tierra donde nació su inspiración: Baja California Sur.

La inauguración se realizó este sábado 29 de noviembre, convirtiéndose en una celebración significativa para directivos, colaboradores y clientes que han acompañado el rápido ascenso de la marca, que abrió su primera tienda hace apenas tres años y medio en el centro comercial Puerto Paraíso.

José Ignacio Nicolás, presidente del Consejo de Maja Sportwear, expresó la trascendencia de esta apertura:

“Venir a Cabo en sábado a inaugurar la tienda número 100 de Maja, algo tan esperado, porque en tan solo 4 años de haber inaugurado la primera tienda, no hemos cumplido todavía 4 años que inauguramos la primera tienda aquí en Puerto Paraíso aquí enfrente hace 3 años y medio. Estamos sumamente contentos de poder venir el día de hoy a inaugurar la tienda número 100. Para una cadena comercial, si le podemos llamar así, una cadena de retail, el número es muy significativo.”

La tienda 100 ofrece lo más reciente de las colecciones de la marca, reconocida por integrar elementos de la naturaleza sudcaliforniana en sus diseños. Sobre esa identidad que los distingue, Nicolás explicó:

“Esos patrones están inspirados en imágenes de la naturaleza. Maja es México. México nosotros lo decimos y lo representamos con imágenes de la naturaleza. Lo decimos, por ejemplo, homenajeamos un cardumen de jureles de Cabo Pulmo, o lo decimos con una imagen virtual de las piedras de la Sierra La Giganta. Lo decimos con el levantamiento topográfico de la Isla del Espíritu Santo, lo decimos con una imagen virtual del fondo marino de cualquier playa de Baja California Sur.”

Además de su sello visual, Maja Sportwear continúa expandiendo su propuesta con ropa moderna, funcional y fabricada con telas de alto rendimiento, diseñadas para brindar libertad de movimiento, durabilidad y comodidad tanto para actividades cotidianas como de aventura. La tienda 100 incorpora líneas como la colección de invierno, ropa interior, “Montero” para senderismo y montaña, además de una creciente sección de prendas para dama.

Francisco Aguilar, director comercial de la marca, subrayó que este crecimiento ha sido impulsado por su filosofía de aventura:

“La verdad ha sido una adrenalina constante, digo, la aventura ha sido la constante en todo. Somos una marca precisamente de aventura, nosotros no vendemos ropa, sino vendemos aventura. Lo que hacemos es complementarle a nuestros clientes con lo que hacen ellos en su día a día y que precisamente pueden hacerlo con Maja. Esta ropa es una ropa que es muy versátil que tanto pueden un día ir a la oficina con esa camisa como subirse al bote e irse a pescar, subirse de repente a un paracaídas o incluso surfear.”

Con esta apertura, Maja Sportwear celebra cien tiendas en México y fortalece su presencia en el destino que dio origen a su concepto, cerrando el año con un mensaje claro: su aventura apenas comienza.