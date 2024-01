Majo Aguilar defiende a Ángela Aguilar por decir que es 25% argentina

Majo Aguilar salió en defensa de Angela y su tío Pepe Aguilar, por todas las controversias que han rodeado a la dinastía. Especialmente, por el comentario que realizó su prima al asegurar que tiene un 25% de sangre argentina, lo cual desató una ola de críticas y ataques en redes sociales.

Aunque ha pasado más de un año desde que la cantante hizo ese comentario, los usuarios mexicanos no han dejado de recordárselo, tanto a ella como a su padre, dejándole en claro que no hay perdón ni olvido.

Precisamente, fue en diciembre pasado que los usuarios revivieron el tema durante una transmisión en vivo del intérprete de “Por mujeres como tú”, quien visiblemente cansado y tajante respondió a sus detractores. La única diferencia, es que esta vez se le señaló de estar un poco pasado de copas, lo que encendió aún más la leña al fuego.

“Como les gusta el cuento, me cae de a madre. Más bien tú, ¿más bien tú por qué te crees tarugadas? ¿Por qué creen puras tarugadas de lo que les cuentan?… ¿Argentino y qué? Pues todos somos de todos lados, por el amor de Dios, hombre”, respondió el compositor.

Ante esto, los reporteros decidieron preguntarle a Majo Aguilar sobre su punto de vista en toda esta situación, a lo que la cantante comentó que no presenció la transmisión y, por lo tanto, no podía confirmar si su tío se encontraba bajo la influencia del alcohol o no.

Además, señaló que este tema se ha vuelto tan complicado y agotador, ya que a pesar de que su familia no es originaria de México, siempre han demostrado un profundo amor por el país y su cultura.

“Mi abuela no es argentina, en el caso de ellos, su abuela es argentina. Es difícil, se sigue mucho con ese tema. ellos son muy mexicanos o sea, quizá fue un comentario que ella hizo desatinado, pero pues yo lo que he visto es todo el amor que le tienen a nuestro país y no sé cuándo se vaya a soltar este tema”, dijo.

Sobre la forma en que Pepe respondió en su transmisión en vivo, defendió su derecho a reaccionar ante los ataques.