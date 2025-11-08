Mal clima en el Aeropuerto de Tijuana provoca cancelación masiva de vuelos de este sábado

La densa niebla que cubrió el Aeropuerto Internacional de Tijuana durante la madrugada de este sábado provocó la cancelación masiva de vuelos, afectando a cientos de pasajeros de las aerolíneas Volaris y Viva Aerobús.

Las condiciones climáticas adversas obligaron a suspender operaciones en múltiples rutas nacionales desde las primeras horas de este sábado 8 de noviembre, generando caos en el terminal aéreo.

Volaris fue la primera en alertar a los viajeros sobre las afectaciones mediante un post que emitió en la red social X (antes Twitter): “Debido a la presencia de niebla en el Aeropuerto de Tijuana, tenemos afectaciones en algunos vuelos de nuestra red“, posteó a la 01:16 a.m.

Minutos después, a las 02:54 a.m., Viva Aerobús emitió un post con el enlace a un comunicado detallado en su sitio web titulado “VIVA INFORMA SOBRE AFECTACIONES EN EL AEROPUERTO DE TIJUANA POR CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS“.

La aerolínea Viva Aerobús confirmó la suspensión de al menos 16 vuelos programados para este sábado 8 de noviembre, principalmente desde y hacia Tijuana. Entre los vuelos cancelados se encuentran: