Mal clima en el Aeropuerto de Tijuana provoca cancelación masiva de vuelos de este sábado
La densa niebla que cubrió el Aeropuerto Internacional de Tijuana durante la madrugada de este sábado provocó la cancelación masiva de vuelos, afectando a cientos de pasajeros de las aerolíneas Volaris y Viva Aerobús.
Las condiciones climáticas adversas obligaron a suspender operaciones en múltiples rutas nacionales desde las primeras horas de este sábado 8 de noviembre, generando caos en el terminal aéreo.
Volaris fue la primera en alertar a los viajeros sobre las afectaciones mediante un post que emitió en la red social X (antes Twitter): “Debido a la presencia de niebla en el Aeropuerto de Tijuana, tenemos afectaciones en algunos vuelos de nuestra red“, posteó a la 01:16 a.m.
Minutos después, a las 02:54 a.m., Viva Aerobús emitió un post con el enlace a un comunicado detallado en su sitio web titulado “VIVA INFORMA SOBRE AFECTACIONES EN EL AEROPUERTO DE TIJUANA POR CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS“.
La aerolínea Viva Aerobús confirmó la suspensión de al menos 16 vuelos programados para este sábado 8 de noviembre, principalmente desde y hacia Tijuana. Entre los vuelos cancelados se encuentran:
- VB3109 Tijuana – Guadalajara
- VB5068 Tijuana – Ciudad de México (AIFA)
- VB1249 Tijuana – Ciudad de México (AICM)
- VB5030 Tijuana – Bajío
- VB5018 Tijuana – Morelia
- VB5019 Morelia – Tijuana
- VB3118 Guadalajara – Tijuana
- VB5002 Tijuana – Culiacán
- VB4081 Tijuana – Monterrey
- VB5003 Culiacán – Tijuana
- VB3121 Tijuana – Guadalajara
- VB4080 Monterrey – Tijuana
- VB5118 Tijuana – Puebla
- VB5119 Puebla – Tijuana
- VB1358 Ciudad de México (AICM) – Tijuana
- VB1359 Monterrey – Ciudad de México (AICM)
Viva Aerobús enfatizó que las suspensiones se debieron a razones de seguridad.
¿A qué horas retoman los vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Tijuana?
No fue hasta las 10:59 a.m. que Viva Aerobús anunció la normalización de las operaciones en el Aeropuerto de Tijuana:
“Se confirman condiciones climáticas favorables para retomar nuestras operaciones en el aeropuerto mencionado.”
Aunque Volaris no emitió un comunicado oficial de reapertura, fuentes del aeropuerto indicaron que los vuelos comenzaron a reanudarse progresivamente a partir del mediodía.
“Actualización pasajeros del #AeropuertoDeTijuana: Las condiciones meteorológicas han mejorado, les recomendamos consultar con su aerolínea el status de su vuelo. Agradecemos su paciencia y colaboración. Su seguridad es nuestra prioridad”, informó a las 11:44 am el Aeropuerto Internacional de Tijuana mediante sus redes sociales.
