Mal clima en CDMX deja a pasajeros varados en Los Cabos

Las intensas lluvias registradas en la Ciudad de México desde el pasado domingo 10 de agosto han provocado múltiples afectaciones en vuelos nacionales, incluyendo operaciones con origen en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos. Entre el 10 y el 12 de agosto, se han cancelado siete vuelos y reportado cinco demoras en las rutas con destino al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con datos oficiales, el desglose por día en el aeropuerto de Los Cabos es el siguiente:

10 de agosto : tres vuelos cancelados y dos demoras.

11 de agosto : tres vuelos cancelados y dos demoras.

12 de agosto: una cancelación y tres demoras.

Las aerolíneas afectadas, como Viva Aerobus y Aeroméxico, han informado sobre retrasos, cancelaciones y ajustes de itinerarios debido a la suspensión temporal de operaciones en el AICM, ocasionada por el cierre de pistas derivado del mal clima.

A nivel nacional, el AICM reportó este martes 12 de agosto el siguiente saldo:

3 vuelos cancelados

16 vuelos desviados

120 vuelos con demoras

Más de 19,500 pasajeros afectados

La administración del aeropuerto capitalino advirtió que estas afectaciones podrían continuar en los próximos días, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Ante ello, hizo un llamado a los usuarios a mantenerse informados con sus aerolíneas y a consultar fuentes oficiales para conocer el estatus de sus vuelos.

“Se solicita a los usuarios mantenerse informados con sus aerolíneas sobre el estatus de sus vuelos, y a la ciudadanía, estar atenta a los avisos meteorológicos que se publiquen en fuentes oficiales, a fin de que se tomen las previsiones necesarias”, informó el AICM en un comunicado.

Las lluvias han provocado caos en los itinerarios aéreos, dejando a decenas de pasajeros varados no solo en la capital del país, sino también en diversos aeropuertos del interior de la República, incluyendo Los Cabos, donde viajeros buscan alternativas para reprogramar sus vuelos.

