Denuncian malas condiciones en la Casa del Estudiante de BCS; diputado acude tras presión en redes

Una denuncia publicada en redes sociales por una becaria de la Casa del Estudiante Sudcaliforniano (CES) en La Paz expuso graves deficiencias en las condiciones de vivienda. Como resultado, el diputado federal Manuel Cota Cárdenas acudió el pasado viernes 17 de octubre al inmueble para constatar la situación y anunciar medidas de apoyo.

La publicación, que se viralizó rápidamente, describía colchones en mal estado, falta de impermeabilización, escasez de agua y fallas eléctricas. Según los propios estudiantes, estas condiciones han afectado su salud y bienestar.

Jóvenes de todo el estado enfrentan carencias

Actualmente, en la CES habitan 196 jóvenes —112 mujeres y 84 hombres— provenientes de todos los municipios de Baja California Sur, muchos de ellos de comunidades rurales. La mayoría cursa estudios profesionales en la capital del estado.

Durante su visita, Cota Cárdenas reconoció las carencias y afirmó que el objetivo es “no dejar solos a los jóvenes ni delegarles toda la carga de mantener la casa”. Además, explicó que su presencia respondió al interés por conocer personalmente las condiciones del lugar.

Inician plan de rehabilitación

El diputado anunció el inicio de un plan de mejoras que comenzará con acciones en agua, electricidad e impermeabilización. Asimismo, convocará a otros legisladores y autoridades estatales para sumar esfuerzos.

De igual forma, destacó que se busca involucrar a los propios estudiantes en la elaboración de diagnósticos y presupuestos. Esto permitirá priorizar las necesidades más urgentes y avanzar “poco a poco, pero de manera constante” en la rehabilitación del espacio.

Desde la CES, los becarios valoraron la visita del legislador. Sin embargo, advirtieron que las deficiencias persisten desde hace años. Jesús Eliazar Avilés, estudiante de Ingeniería Civil, señaló que las habitaciones presentan daños estructurales, goteras y mobiliario deteriorado.

“La denuncia pública surgió por necesidad, porque todos pasamos calor, incomodidades y malas noches debido al deterioro del lugar”, expresó.

Director confirma acciones inmediatas

Por su parte, el director de la Casa del Estudiante, Sergio Arturo García Romano, aseguró que el mantenimiento depende totalmente de recursos estatales. Además, informó que ya se iniciaron acciones correctivas urgentes.

Entre ellas, se entregaron 30 colchones nuevos, se autorizó la compra de impermeabilizante y se gestionaron materiales de plomería y electricidad para atender las reparaciones más necesarias.

Gobernador será invitado a recorrer el inmueble

García Romano adelantó que se invitará al gobernador Víctor Castro Cosío y a otros legisladores a visitar el espacio. El objetivo es coordinar acciones que garanticen condiciones dignas para las próximas generaciones de becarios.

Recordó que la beca incluye hospedaje y alimentación, y que los jóvenes deben mantener un promedio superior a 9, además de participar en labores de mantenimiento interno.

A pesar de las limitaciones, los becarios reiteraron su disposición a colaborar en el mejoramiento del espacio “pensando en las generaciones que vienen”.