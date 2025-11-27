Movilización en el malecón de La Paz por hombre que falleció mientras se ejercitaba

La mañana de este jueves se registró una movilización de cuerpos de emergencia en el malecón de La Paz, luego del reporte de una persona inconsciente en la zona conocida como El Molinito. Al arribar, paramédicos confirmaron que se trataba de un hombre de la tercera edad, quien lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con información difundida por medios locales este 27 de noviembre, el hecho ocurrió en las calles Álvaro Obregón y Francisco King, donde testigos solicitaron auxilio al observar que el adulto mayor se desvaneció mientras realizaba ejercicio en el área.

Versiones preliminares señalan que el hombre comenzó a sentirse mal y, presuntamente, pudo haber sufrido un infarto. Elementos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) acudieron al sitio para brindarle atención; sin embargo, únicamente pudieron confirmar el fallecimiento.

Tras la intervención de los paramédicos, se notificó a las autoridades correspondientes para que iniciaran las diligencias de ley y se esclarezcan las causas del deceso. Hasta el momento, la identidad de la persona no ha sido confirmada.

