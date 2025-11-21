Otra vez en el malecón de La Paz: captan pickup haciendo “vueltas bomberas” | VIDEO

El Malecón de La Paz volvió a ser escenario de conductas temerarias. Un nuevo video muestra a una pickup —al parecer una Ford azul— realizando “vueltas bomberas”, maniobras en las que el conductor gira el vehículo de forma brusca para hacerlo derrapar y girar sobre su propio eje.

Las imágenes son borrosas y no permiten identificar las placas. Aun así, se observa a la unidad girar repetidamente mientras otros automovilistas y peatones circulan por la zona de Los Cocos, en el Malecón.

En el punto no aparece ninguna patrulla ni personal de seguridad. Esto ocurre pese al anuncio reciente de las autoridades, que prometieron mayor vigilancia en el malecón después del accidente del 3 de noviembre, cuando una jeep arrolló a cinco jóvenes afuera de un bar.

Usuarios de redes sociales expresaron preocupación por la falta de supervisión en un sitio que registra alta afluencia y antecedentes de incidentes graves. Hasta ahora, no hay información oficial sobre la búsqueda del conductor o posibles sanciones.