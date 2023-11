Reportan muerte de ‘Mali’, la elefanta más triste de Filipinas

Durante las primeras horas de este miércoles 29 de noviembre, personal de un zoológico ubicado en Manila, capital de Filipinas, anunciaron la muerte de uno de sus ejemplares más longevos.

Se trata de ‘Mali’, una elefanta que vivió en cautiverio y de forma solitaria, por varias décadas.

Etiquetada como “el elefante más triste del mundo”, el animal era una de las principales atracciones del lugar.

Además, según reportes, su nombre era protagonista de una campaña global que luchaba por su reubicación con otros miembros de su especie.

Por otra parte, Honey Lacuna, alcaldesa de Manila, confirmó la muerte del querido animal, a través de una conferencia de prensa:

Mientras que, Heinrich Domingo, veterinario del zoo, informó a medios locales que en la autopsia se determinó que el ejemplar tenía cáncer de páncreas.

Rest in Peace, Mali the Elephant 💔

The world is mourning the death of Mali who spent decades alone at the Manila Zoo 😔🌹 https://t.co/BJWmCAakJA pic.twitter.com/DCb5UaA9pE

— PETA (@peta) November 29, 2023