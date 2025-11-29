Presunto caso de maltrato animal, mujer arroja un perro desde el segundo piso en Chiapas (Video)

Un presunto caso de maltrato animal mantiene indignada a la población de Chiapas luego de que una mujer de la tercera edad arrojara a un perro pug, identificado como “Rambo”, desde el segundo piso de su domicilio durante un desalojo en la colonia Las Granjas, en Tuxtla Gutiérrez. El hecho se registra el 24 de noviembre y queda grabado en un video ampliamente difundido en redes sociales, donde se observa el momento en que la casera toma al perro y lo lanza al vacío.

El animal permanece inmóvil durante varios minutos tras caer al pavimento, mientras vecinos intentan auxiliarlo. La dueña del pug lamenta desesperada la agresión y cuestiona el motivo del ataque, señalando que el animal no tenía relación con el conflicto de desalojo.

Luego de que el material se viraliza, activistas, rescatistas y autoridades municipales acuden al domicilio para verificar el estado del perro. La defensora animalista Claudia Cisneros transmite en vivo la llegada de personal de apoyo y confirma que “Rambo” recibe atención veterinaria inmediata.

Aunque inicialmente se reporta en estado crítico, el pug logra sobrevivir y permanece estable bajo observación, según informan rescatistas locales.

La Fiscalía Ambiental de la Fiscalía General del Estado anuncia la apertura de una carpeta de investigación para determinar la responsabilidad de la mujer agresora. De acuerdo con el Código Penal estatal, el maltrato animal en Chiapas contempla penas de prisión, multas y agravantes cuando el acto se comete con saña o pone en riesgo la vida de un animal doméstico.

Horas después del incidente, autoridades detienen a María Olga “N”, identificada como la casera responsable del lanzamiento de “Rambo”. Sin embargo, la mujer recupera su libertad tras acordar una reparación del daño con la dueña del perro.

La señalada también ofrece una disculpa pública, mientras colectivos animalistas exigen que el caso no quede impune y se fortalezca la aplicación de sanciones para combatir el maltrato animal en la entidad.