Maltrato animal en Los Cabos: Obstáculos en la denuncia y en atención inmediata

En una comunicación al número de emergencia 911, se ha reportado un caso de maltrato animal en San José del Cabo. La persona que realiza el reporte expone la situación y proporciona detalles como colonia, calle y los puntos de referencia para que se atienda, hecho que no sucedió. CPS Noticias, tuvo acceso al audio de dicha llamada.

El informante ha señalado que el incidente de maltrato animal se está llevando a cabo en una zona residencial cercana al panteón de Santa Rosa, específicamente en unos departamentos ubicados en la Avenida La Paz, entre las calles La Trinidad y una calle no mencionada.

Según la descripción proporcionada en la denuncia, el perro maltratado se encuentra amarrado con una cadena extremadamente corta, expuesto al sol durante todo el día y en evidente estado de desnutrición. El animal es de color negro.

“Sí, lo que pasa es que la unidad no cuenta con perrera. Ah, okay, pero en el municipio no hay asociaciones que puedan ayudar, según lo que he visto en internet. Lo que he visto en internet es que se realiza la denuncia al 911 y ustedes la transfieren a las asociaciones para que ellos puedan intervenir”