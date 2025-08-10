Maluma detiene-show en CDMX al ver a una fan con bebé: “Eso es irresponsable”

Maluma está arrasando con su gira “+Pretty +Dirty”, y los primeros tres conciertos en el Palacio de los Deportes de la CDMX han desbordado emoción, energía y —lamentablemente— controversia.

Mientras miles de fans cantaban al ritmo del colombiano, este detuvo su show al notar que una seguidora sostenía un bebé en brazos. Visiblemente molesto, preguntó:

“Yo ya soy padre… ¿Un año? ¿Usted cree que es buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la ‘put mier**’? El sonido está durísimo.”*

Y agregó:

“Ese niño ni siquiera sabe por qué está aquí. La próxima vez protéjale los oídos o algo. Eso es un acto de irresponsabilidad…”

¿Qué dice la ciencia sobre bebés en conciertos?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y expertos en salud auditiva coinciden: los niveles de ruido por encima de 85 dB pueden dañar seriamente el sistema auditivo, especialmente en los más pequeños. Además, en un concierto como el de Maluma, los sonidos pueden superar fácilmente los 100–120 dB

Esto implica que tener un bebé en ese entorno puede provocarles estrés, sobresaltos y potencial pérdida auditiva, mucho más grave si consideramos que su sistema auditivo aún está en desarrollo

LEER MÁS: Adrián Di Monte sería el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 3 …

Reacciones de los fans

Tras la escena, redes sociales se llenaron de comentarios:

“Maluma tiene toda la razón… es muy riesgoso llevar a un bebé a un concierto.”

“Jamás se debería permitir el ingreso de menores a eventos con sonido tan intenso.”

La mayoría coincidió en que el artista hizo bien al priorizar la seguridad del menor, aunque algunos sugirieran que pudo haber sido más discreto. Maluma tuvo una exitosa gira por la ciudad de México dónde las tres fechas su fans cantaron y bailaron sus más grande éxitos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.