Maluma denuncia haber sido discriminado en una restaurante por su forma de vestir

Maluma denunció en sus redes sociales que fue víctima de discriminación en su natal Medellín por su forma de vestir. El reguetonero compartió en sus redes sociales que un restaurante, cuyo nombre omitió, le negó la entrada por usar shorts, lo que le causó mucha molestia.

“Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts”, dijo el reguetonero.

En su publicación, el cantante colombiano expresó su indignación ante la imposición de normas sobre cómo vestir, afirmando que la apariencia externa no define a una persona.

“¿Quiénes son las personas que deciden cómo debes estar vestido para encajar en un lugar, denigrando a las personas por cómo se visten? ¡Como te veas no define quién eres! No vuelvo”, añadió.

Sin embargo, su publicación generó diversas reacciones entre los usuarios. Algunos apoyaron su postura, mientras que otros señalaron la existencia de códigos de vestimenta en diferentes lugares y la necesidad de respetarlos.

Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts, quienes son las personas que deciden como debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten… Cómo te veas no define quien eres! NO VUELVO!

— MALUMA (@maluma) March 7, 2024