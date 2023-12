Maluma y Ellie Goulding se presentarán en la Feria Estatal de León

Ellie Goulding y Maluma han sido confirmados como parte de la próxima edición de la Feria de León, Guanajuato. La información fue compartida por la organización del evento y la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos a través de redes sociales.

“Una cartelera internacional nunca antes vista”, publicó la feria en redes sociales.

La cantante británica se presentará el 12 de enero, mientras que el colombiano lo hará el 1 de febrero. Esta será la primera vez que la intérprete de “Love Me like You Do” pise un escenario mexicano, por lo que la noticia ha generado emoción entre sus fans.

Los organizadores de la feria informaron que no todos los boletos serán gratuitos. El 85% de los boletos estarán disponibles de forma libre, mientras que el 15% restante, aproximadamente 3 mil boletos, pertenecerán a la “Línea Cero”, tendrán un costo y estarán a la venta a partir del 19 de diciembre en Ticket One.

Los únicos medios oficiales para obtener los accesos serán a través de la feria y la boletera en el caso de las entradas de pago. En cuanto a las entradas gratuitas, próximamente se anunciará la dinámica de acceso.