“Mamá Científica”; un proyecto que apoya a las infancias de La Paz

“Mamá Científica” es un colectivo creado por mujeres, madres, científicas y emprendedoras; forjado desde hace más de un año en la capital del estado, en blvd. Las Garzas y calle Tenochtitlán, en la colonia Puesta del Sol.

El proyecto nace desde una amistad que ha transcurrido con el paso del tiempo; entre la psicóloga infantil, Reneé de Ibarra, y la doctora en biología marina, Marian Camacho, se percataron de que la capital del estado no cuenta con un espacio en el que las y los hijos puedan interactuar de forma educativa y divertida.

A su vez, identificaron que la ciudad tampoco tiene una red de apoyo entre familias que fomente e incentive la divulgación de la ciencia desde edades tempranas, en la primera infancia; siendo algo tan importante para los pequeños, explicó Reneé:

En este sentido, “Madre Científica” nace desde una ausencia identificada en la capital del estado, pero también desde sus propias experiencias de vida. Ser madre, y a su vez ser científica, “no está peleado”, como nos comentó Marian:

“La verdad es que la maternidad llegó a cambiar muchos de los paradigmas que yo tenía con respecto a cómo ser una buena científica, y cómo ser una buena mamá. Yo por mucho tiempo tuve ese prejuicio; desafortunadamente recibí un mal comentario cuando estudiaba en la universidad, de un hombre, un profesor, que me comentó: “A ustedes las mujeres que están en este grupo. Si ustedes quieren seguir en una carrera científica, olvídense de que serán buenas madres. Porque la ciencia requiere mucha dedicación y entonces descuidarán a sus hijos, hija, y no serán buenas madres. Y si quieren ser buena madre, olvídense de ser buena científica”. Fue una idea con la que cargué muchos años…”, relató

Tras este tipo de comentarios, y sus vivencias, Marian logró hacer lo que ella quería “con todo su corazón y su tribu”; pudo comprobar que lo que escuchaba, no era cierto, puesto que ella es una científica y por supuesto, orgullosamente madre de su pequeña.

Por ello, crearon este espacio que permite aprender desde el acompañamiento y las experiencias de maternidad y paternidad entre familias. Pues, como comentó Reneé también, ser madre trabajadora, puede resultar cansado, pero nunca con fines a dejar de amar lo que hace en su día a día:

“Sobre todo las cosas que uno deja. Yo dedico mucho tiempo a mi trabajo, trabajo todas las tardes. Entonces, veo a mis peques, tengo dos aparte, los veo sólo en las mañanas y la mañana es una locura; no es así como “Ay, qué bonito es ser mamá, un lunes por la mañana”, pues no siempre, es una locura. Y se van a la escuela, y no los veo… Y de repente dan las 3, 4, y yo me tengo que venir a trabajar. Y regreso, y están dormidos. Sobre todo eso, pero vale mucho la pena porque mi trabajo me apasiona mucho, y siempre es ir tejiendo”, expresó