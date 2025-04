Maná se queda fuera del Salón de la Fama del Rock and Roll 2025 pese a histórica nominación

Maná no logró ser incluido en la generación 2025 del Salón de la Fama del Rock and Roll. A pesar de ser la primera banda que canta íntegramente en español nominada a este prestigioso reconocimiento, los votos no fueron suficientes para asegurar su inducción.

Tras conocerse los resultados, Fher Olvera, vocalista de la agrupación, compartió un emotivo mensaje a través de Instagram.

El cantante agradeció a la institución por considerar a Maná y destacó el valor de la nominación: “Aunque no ganamos, fue un grito de guerra para toda la música y la comunidad latina”.

Olvera subrayó que el verdadero premio de la banda ha sido siempre el cariño de sus fans. “Verlos cantar, verlos bailar, ver cómo se empapan de nostalgia, eso es lo más grande que tenemos”, expresó.

¿Quiénes entraron al Salón de la Fama del Rock 2025?

Mientras Maná deberá esperar una nueva oportunidad, otros grandes nombres fueron entronizados este año. La generación 2025 del Salón de la Fama incluye a figuras de distintos géneros musicales:

Chubby Checker

Joe Cocker

Bad Company

Cyndi Lauper

Outkast

Soundgarden

The White Stripes

Warren Zevon

Salt-N-Pepa