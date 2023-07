Mañanera en Baja California Sur: lo que debe saber ALMO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), arribó este jueves a bordo del 3910 de la Fuerza Aérea, donde fue recibido por el Gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío. Para que este viernes encabece la mañanera en punto de las 7 horas desde las instalaciones militares.

AMLO llega a la entidad y para su conferencia hay algunos temas prioritarios para los sudcalifornianos que debe saber, estos son algunos de los problemas que enfrenta la comunidad y que tendrán que tocar sí o sí este viernes 14 de julio.

Después se confirmó, que también estaban siendo controlados cigarros electrónicos y todo el alcohol, pero no solo en aquella región, sino desde Cabo San Lucas hasta Guerrero Negro.

Medicamentos insuficientes.

Tribuna de México documentó que, en Baja California Sur, más de 57 mil recetas no se surtieron durante el 2022 en las instituciones médicas a cargo de la Secretaría de Salud, los pacientes con diabetes y trastornos mentales sufrieron el desabasto de medicamentos, simplemente no había para atender sus padecimientos.

En el IMSS la situación es crítica en cuánto a la falta de medicinas, y en el ISSSTE pacientes con insuficiencia renal no reciben su tratamiento de hemodiálisis porque no cuentan con agua, o bien les brindan a mitad su procedimiento; además de que la institución no paga a tiempo a sus empleados.

Jubilados y pensionados.

Se encuentran muy molestos los pensionados y jubilados expolicías municipales de La Paz sobre el tema del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ya que el Ayuntamiento no ha resuelto los adeudos, y los extrabajadores no han recibido sus liquidaciones o liberaciones de sus créditos.

Obras caras e inconclusas.

Desde calles en el municipio de La Paz que han duplicados sus costos, que en algunos tramos el Gobierno del estado pavimentó con un valor de mil 300 pesos el metro cuadrado en tramos con todo y saneamiento; hasta avenidas que costaron a 3 mil pesos el metro cuadrado sin contemplar el saneamiento.

Además, la calle insignia de AMLO, la avenida Tamaral de Cabo San Lucas en el municipio de Los Cabos, que la obra ya se ha pagado tres veces y en los hechos la calle sigue en terracería, retrasos y afectaciones.

Fraude en el INVI.

Precios excesivos en la construcción de casas de “interés social” que llegan hasta los 2 millones 700 mil pesos y funcionarios que han construido plazas comerciales, negocios de lujo, salones de fiestas y con vehículos de más de un millón de pesos en apenas casi dos años de Gobierno en Baja California Sur.

Además, en Loreto decenas de familias han sido sacados de sus hogares con el uso de tráfico de influencias y uso de la fuerza para desalojarlos y entregar las casas a otras familias, esta clase de abuso de poder ha sido en los últimos meses.

Cobro de piso.

Desde el 2021 habitantes de la comunidad pesquera de Puerto San Carlos, en el municipio de Comondú hicieron de conocimiento al actual Gobernador Victor Castro de la situación por la que estaban pasando los pescadores, quienes eran obligados por miembros del crimen organizado a pagar cuotas por la pesca o bien entregar sus productos al crimen.