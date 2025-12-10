¿Quién cantará las mañanitas a la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre?

La tradicional serenata de Día de la Virgen de Guadalupe volverá a fieles, devotos y artistas en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México (CDMX) en un evento que combina fe, tradición y espectáculo. La transmisión oficial por televisión y plataformas en línea permitirá que millones de personas en México y el mundo acompañen las celebraciones aunque no acudan presencialmente.

La televisora Televisa anunció que la emisión de las mañanitas comenzará a las 23:00 horas del jueves 11 de diciembre, bajo la conducción de la periodista Julieta Lujambio. El programa incluirá diversas presentaciones musicales como homenaje a la tradición guadalupana. Entre los artistas confirmados figuran voces emblemáticas como Lucero, Carlos Rivera, Edith Márquez, Aída Cuevas, Daniela Romo y Alex Fernández, quienes estarán acompañados por el Mariachi Gama Mil.

El evento no sólo tiene un carácter musical, sino también espiritual y comunitario. Las mañanitas representan cada año un momento de recogimiento para quienes peregrinan a la Basílica, y para muchos devotos simboliza esperanza, agradecimiento o petición de favores. Aunque la transmisión permitirá seguir el acto desde casa, miles de fieles aún optan por acudir en persona para vivir la ceremonia en un ambiente de fervor y unión.

Por su parte, las autoridades eclesiásticas y organizadores han preparado un operativo especial: se espera una gran afluencia de peregrinos, por lo que se reforzaron medidas de seguridad, logística de ingreso y salidas, así como atención para evitar aglomeraciones, en medio del constante flujo de visitantes que cada año arriban al Tepeyac.

En suma, las mañanitas en 2025 buscan mantener viva una tradición profundamente arraigada en la cultura mexicana, combinando el respeto religioso con la unión social y la música, en un acto que trasciende generaciones y trasciende fronteras.