Manchester City humilla 5-2 a la Juventus y avanza líder en el Mundial de Clubes 2025

Manchester City arrasó 5-2 a la Juventus en un partido que no dejó dudas sobre quién manda en el Grupo G del Mundial de Clubes 2025. Con esta victoria, los dirigidos por Pep Guardiola avanzan como líderes y evitan un cruce contra el Real Madrid en octavos de final.

Desde los primeros minutos, los ingleses impusieron condiciones. Al minuto 9, Jérémy Doku abrió el marcador con un disparo cruzado, aunque la Juventus respondió de inmediato al 11’ con un gol de Koopmeiners tras un error defensivo.

Sin embargo, el empate duró poco. Al 26’, Pierre Kalulu marcó en propia puerta, producto de la presión constante del City, y puso en ventaja nuevamente a los de Guardiola.

En la segunda mitad, el vendaval celeste fue imparable. Erling Haaland anotó el tercero al 52’, Phil Foden amplió la ventaja al 69’ con una gran definición, y Savinho cerró la cuenta al 75’ con un golazo desde fuera del área.

La Juventus apenas pudo maquillar el marcador con un gol de Dusan Vlahovic al 84’, cuando el duelo ya estaba completamente sentenciado.

Las estadísticas reflejan el aplastante dominio del Manchester City:

Con este resultado, Manchester City avanza como primero de grupo, evitando al Real Madrid en la siguiente ronda y consolidándose como uno de los favoritos para conquistar el Mundial de Clubes 2025.

Join us as we review our victory over Juventus in the #ClubWorldCup and celebrate topping the group 🙌📺

Join our fan wall by clicking the link 👉 https://t.co/j6QGVWjtIm https://t.co/YeuQmRErg7

— Manchester City (@ManCity) June 26, 2025