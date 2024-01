Mandan más músculo militar a Tabasco que a Tamaulipas

Luego de que un grupo criminal secuestró a 32 migrantes en Reynosa, Tamaulipas, y los dejó en libertad dos días después, el gobierno federal envió 850 elementos del Ejército para reforzar la seguridad, en tanto que a Villahermosa, Tabasco, tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador, despachó a 2 mil 500 elementos, en su mayoría integrantes de las fuerzas especiales, tras la ola de atracos en esa capital la semana pasada. Nos hacen ver que ambas ciudades tienen cerca de 700 mil habitantes, pero en la tierra presidencial se decidió desplegar más músculo. Hay prioridades, pues.

¿Y la comisión del Senado para Acapulco?

Nos cuentan que la Comisión Especial para el Seguimiento y la Reconstrucción de Acapulco, que se conformó el 22 de diciembre en el Senado, se encuentra prácticamente desaparecida o por lo menos sus integrantes siguen en la resaca de las fiestas de fin de año. La instancia que preside Félix Salgado Macedonio y que conforman senadores de todos los partidos, no ha hecho acto de presencia en tierras acapulqueñas para verificar cómo la están pasando cientos de miles de habitantes luego del paso del huracán “Otis”. Nos comentan que esperan que no sean visitas como las del presidente López Obrador, quien se encerró a piedra y lodo en un cuartel y sólo se asomó a ver los daños desde un helicóptero. De lo que no hay duda es que los legisladores de la comisión no tuvieron una “amarga Navidad” y que la promesa presidencial de que los acapulqueños tampoco la tendrían no les importó mucho.

Preparan reunión del Tribunal Electoral y el INE

Tras la renovación de la presidencia del Tribunal Electoral con la toma de protesta de Mónica Soto, nos cuentan que los magistrados buscarán tener mayor acercamiento con el INE, porque desde la llegada de Guadalupe Taddei como presidenta del instituto electoral, prácticamente no se había dado ningún contacto. Nos comentan que la idea en ambas instancias es que el encuentro se realice pronto y que estén presentes las cinco magistraturas y las once consejerías. ¿Será que en el arranque del proceso electoral de este 2024 finalmente se busca enviar un mensaje de cohesión entre los autónomos y de independencia frente al gobierno?

¿Y la inauguración de la presa “El Zapotillo”?

En las conferencias mañaneras de Palacio Nacional se había anunciado que el 27 de diciembre del año pasado se inauguraría la primera etapa de la presa “El Zapotillo”, en Jalisco. Sin embargo, ese día el presidente López Obrador canceló la ceremonia porque se encimó una reunión con una delegación del más alto nivel del gobierno de Estados Unidos para enfrentar la crisis migratoria. Dos semanas después, no se ha fijado nueva fecha. ¿Será que todo está listo para que la primera etapa de la presa sea inaugurada o será que le habrá “caído como anillo al dedo” la reunión con los estadounidenses porque aún no está lista la obra?