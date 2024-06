Manifestación de Impacto Ambiental KUNI

Proyecto: KUNI

Ubicación: municipio de La Paz, Baja California Sur, aproximadamente a 19 km al norte de la Ciudad de La Paz, a 8 km al noreste del puerto de Pichilingue y a 7 km al sur de la isla Espíritu Santo.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y al artículo 41 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, se informa que el proyecto denominado KUNI fue ingresado a evaluación con fecha 31 de mayo de 2024 ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, a través de una Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional.

El proyecto consiste en la lotificación y urbanización primaria de un desarrollo de tipo mixto (turístico – habitacional – comercial y consiste en la asignación de distintas categorías de lotes desarrollables; así como la construcción de vialidades.

Solicita la autorización de los usos y densidades de macrolotes: Turístico (TU), Ecoturístico (ET), Habitacional Unifamiliar (HU), Habitacional Plurifamiliar (HP) y Uso mixto (MX), para alojar una densidad total de 17,666 cuartos y 3,162 viviendas. De los macrolotes: 181 serán Macrolotes desarrollables abarcando un área total de 268.33 ha, 4 Macrolotes reserva urbana turística que ocupan 288.51 ha, 9 Macrolotes para equipamiento con una superficie total de 36.88 ha, 68 Macrolotes de área verde recreativa con un área total de 111.22 ha (6.72%). Para estas áreas se consideran componentes de Áreas verdes recreativas, Ecoturismo, Equipamiento, Mixto, Turístico, Habitacional plurifamiliar y Habitacional unifamiliar cuya distribución es particular en cada uno de los casos. Así mismo, se destinará el 45.35% de la superficie del proyecto como para de conservación (767.10 ha) en donde no se mantendrán las condiciones actuales de vegetación.

Asimismo, se solicita únicamente la autorización para el retiro de 82.42 ha de vegetación de matorral sarcocaule para la construcción de las vialidades, como parte de la urbanización primaria.

Los principales impactos identificados que se prevén en este proyecto son: Modificación del relieve, afectación de las características físicas del suelo, afectación de las características químicas del suelo, disminución de la cantidad de suelo, incremento de la erosión hídrica y eólica, disminución de la calidad del agua superficial, modificación del patrón de escurrimientos, disminución de la calidad del agua subterránea, disminución de la infiltración, afectación de la calidad del aire, incremento de los niveles de ruido, pérdida de cobertura vegetal, pérdida de materia prima forestal, modificación de la estructura de la vegetación, pérdida de ejemplares de especies endémicas y en riesgo, perturbación y reducción de hábitats, desplazamiento de la fauna silvestre, incremento del efecto barrera Riesgo de muerte o daño accidental o intencional de fauna silvestre, disminución temporal de la calidad paisajística, incremento en el uso de los servicios urbanos, incremento de la población flotante.

Para la atención de estos impactos se implementarán medidas que permitirán prevenirlos, mitigarlos o compensarlos, los cuales se encuentran contenidos en los siguientes Programas Ambientales: Programa de Vigilancia Ambiental, Programa de Biodiversidad, Programa de Manejo Integral de Residuos, Programa de Difusión Ambiental, Programa de Seguridad y Atención a Contingencias Ambientales, Programa de Responsabilidad ante el Cambio Climático, Programa de Monitoreo Ambiental y Programa Sociocultural.