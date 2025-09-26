Manifestación en La Paz contra aumento al IEPS en bebidas y cigarros

En la capital sudcaliforniana, miembros de la ANPEC se manifestaron pacíficamente para exigir que los diputados federales escuchen la voz de los pequeños negocios.

Antonio Cota, coordinador de la organización en La Paz, explicó que el aumento sería un golpe tanto para los tenderos como para los consumidores:

“El propósito es que no nos castiguen tanto a uno tendero como al consumidor, porque el consumidor ya deja de ir por el producto más esencial, que es su refresquito, que no falta en cada mesa”.

Impacto en el bolsillo de las familias

Los comerciantes advirtieron que un nuevo incremento al IEPS encarecerá artículos de consumo diario y afectará las ventas.

“Lo primero que dice el cliente es: ya subiste otra vez el refresco. Eso nos afecta en la venta”, comentó Cota, al recordar que los aumentos anteriores ya golpearon la economía familiar.

Durante la movilización, los integrantes de ANPEC anunciaron que el próximo sábado entregarán un oficio al diputado Manuel Cota, y que el 7 de octubre llevarán sus demandas directamente a la Cámara de Diputados en la Ciudad de México.

Llamado a legisladores

El coordinador recordó que la situación no es nueva, pero que afecta directamente el presupuesto familiar:

“Sí, la gente no deja de consumir el producto, pero sí le afecta un poco en su bolsillo. Una coca para la familia es lo que generalmente acostumbran en la mesa”.

Finalmente, Cota hizo un llamado a los legisladores sudcalifornianos para que voten en contra del incremento:

“Tenemos la confianza en que el diputado Pancho Pelayo va a votar en contra… también esperamos el respaldo del diputado Luis Armando Díaz”.