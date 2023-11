“Crimen pasional, mentira nacional”, gritan al exigir justicia para Ociel Baena

En una manifestación que congregó a decenas de personas, la comunidad no binaria se dio cita en la Estela de Luz de la Ciudad de México para rendir homenaje a Jesús Ociel Baena, magistrade del Tribunal Electoral recientemente fallecido junto a su pareja, Dorian Daniel Nieves Herrera. La frase que más resonó fue “¡crimen pasional, mentira nacional!”, y exigieron justicia.

Ataviados con los colores emblemáticos de la comunidad no binaria, negro, morado, blanco y amarillo, los asistentes expresaron su pesar y exigieron el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon la muerte de Baena y su pareja. La protesta, que tuvo lugar al pie de la Estela de Luz, contó con el respaldo de diversas poblaciones LGTTTI+.

Ociel Baena: Fiscal de Aguascalientes apunta a causa de muerte

Bajo la consigna de “hechos, no palabras”, la comunidad no binaria instó a las autoridades a esclarecer los hechos y hacer justicia en el caso de los fallecidos. Gritos como “¡justicia, justicia!, ¡y crimen pasional, mentira nacional!”, resonaron en la velada, manifestando el descontento y la indignación ante los crímenes que afectan a la comunidad.

En el marco de la protesta, se denunciaron las amenazas y muertes que han ocurrido en territorio mexicano, generando un clamor unificado por el cese de la violencia. “Aquí se ve la furia NB”, afirmaron los manifestantes.

Entre los rascacielos de la Torre Bancomer, Torre Mayor y la Subsecretaría de Salud, las voces disidentes también hicieron un llamado a poner fin a los crímenes de odio y asesinatos. En entrevista con El Universal, Manuel, uno de los participantes, expresó su participación en la manifestación porque “este crimen no debe quedar impune, no deberían existir estas actitudes contra la comunidad no binaria”.

Honran memoria de Jesús Ociel y de su pareja con velas, flores y poemas

Bajo el lema “¡Y la que trascienda!”,”¡Y la que legisle”, la memoria de Jesús Ociel Baena y su pareja fue honrada con velas, abanicos representativos, flores, poemas, banderas y pancartas! El evento también recordó a otras personas LGBT+ víctimas de la violencia, colocando mantas con sus rostros al pie del monumento.

La solicitud de la presencia de diputadas federales trans, Salma Luévano y María Clemente García, así como un llamado a detener los discursos de odio por parte de otras figuras políticas, resonaron en la manifestación. Con la pintada de mensajes como “Las vidas trans/NB importan” en la Estela de la Luz, la comunidad LGBT+ expresó su rechazo a la versión de las autoridades de la Fiscalía de Aguascalientes, que calificaron las muertes como “crimen pasional, mentira nacional”.

La marcha continuó sobre Paseo de la Reforma con el grito unísono de “Ociel, escucha, estamos en tu lucha”, dejando claro que la exigencia de justicia persistirá hasta esclarecer las circunstancias de este trágico suceso.