Manifestación pacífica en el malecón de La Paz contra intervención en Venezuela

Voces ciudadanas en defensa de la soberanía

La tarde-noche de este lunes 5 de enero, un grupo de ciudadanos se reunió en el kiosco del malecón de La Paz para manifestarse de manera pacífica en solidaridad con Venezuela.

El acto, convocado a través de redes sociales, tuvo como eje central el rechazo al intervencionismo extranjero en América Latina y la defensa del principio de autodeterminación de los pueblos.

Argumentos de los manifestantes

Uno de los participantes, que prefirió mantener el anonimato, explicó que la movilización busca alzar la voz contra las intervenciones militares bajo el pretexto del combate al narcotráfico.

“Ese argumento ya se utilizó para intervenir en otros países, y puede convertirse en la bandera para hacerlo también en México. Por eso es importante ser cautelosos y respetuosos de cómo enfrentamos estos temas”, señaló.

El ciudadano subrayó que la manifestación no pretende apoyar a un régimen en particular, sino rechazar la intervención estadounidense en la región.

“Si los venezolanos quieren o no al gobierno que tienen, serán ellos quienes decidan. No tiene que venir un gobierno exterior a decidir por el pueblo de Venezuela”, expresó, recordando la vigencia de la Doctrina Estrada, que rige la política exterior mexicana bajo el principio de no intervención.

Testimonio de una venezolana en La Paz

Durante la concentración también se escuchó la voz de una mujer venezolana Marina Gracia, residente en La Paz desde hace más de 20 años.

Ella compartió su experiencia sobre la crisis que atraviesa su país:

“Tengo amigas que trabajan en hospitales y ganan apenas dos dólares y medio. ¿Cómo se puede vivir así? Más de ocho millones de venezolanos han tenido que salir de Venezuela, y yo fui una de ellas, esta gente no tiene ni idea. Aquí no hay venezolanos. Les agradecemos la solidaridad, pero créanme, se necesitaba. Si se hizo, va a pagar un precio Venezuela, pero era necesario, no quedó de otra”.

La manifestante agradeció la solidaridad de los sudcalifornianos, aunque reconoció que la situación en su país ha obligado a muchos a emigrar en busca de mejores condiciones de vida.

La manifestación concluyó de manera pacífica, con consignas en favor de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos.

Aunque la convocatoria fue pequeña, los asistentes coincidieron en que este tipo de movilizaciones son necesarias para visibilizar la postura ciudadana frente a los conflictos internacionales y reafirmar el rechazo a cualquier forma de intervención militar en la región.

